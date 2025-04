Stray Gods utvikler avslører nytt prosjekt, Malys

Etter å ha gitt oss en stilig spillmusikal i form av Stray Gods, bringer Summerfall Studios nå sin unike visuelle stil til en annen sjanger. Studioets nye spill heter Malys, og det tar form av en roguelike deckbuilder.

Spillet følger en eksorsist kalt Noah på oppdrag for å ta ned Malys, demonen som spillet er oppkalt etter. For å finansiere spillet velger Summerfall Studios en crowdfunding-tilnærming via Kickstarter. Malys 'kampanje er ikke live ennå, men vil være det i løpet av de neste ukene.

"I motsetning til mange Kickstarters, ber vi ikke om finansiering for å komme i gang med spillet og for at du skal motta det om to eller tre år. Vi ønsker å jobbe direkte med deg for å nå 1.0 og få det i hendene dine innen seks måneder etter at kampanjen ble lansert, " Summerfall Studios bekreftet til Game Informer. "For å nå det målet trenger vi din støtte og tilbakemeldinger. Det er så få studioer som får lansere et spill nummer to, og det andre prosjektet er ofte det som kan gi studioet stabilitet og lang levetid. Vi trenger din hjelp til å gjøre Malys til en realitet som kan bli enda en brikke på veien mot karakterdrevne, historiefokuserte, omfattende enspilleropplevelser uten endeløse mikrotransaksjoner og uendelige veikart."

Malys har foreløpig ingen lanseringsdato, men hvis Kickstarter lanseres snart, og seksmånedersplanen holdes, kan vi se det før 2025 er ute.