Stray kommer til Xbox

Stray var en av de mest populære indietitlene i 2022 og var faktisk en av de store vinnerne av The Game Awards, og vant Best Debut og Best Indie Game. Og det ser ut til at den elskelige pusen vil fortsette sin reise gjennom byen, nå på Xbox-konsoller.

Stray har fått ESRB-vurdering for alderen 10+ (for moderat fiktivt blod og vold) for Xbox One- og Xbox Series-versjonene. Inntil nå var vi ikke klar over at en versjon for disse konsollene var i arbeid, så vi vil sannsynligvis ha den offisielle kunngjøringen 11. juni under Xbox Showcase-konferansen.

Har du spilt Stray ennå?