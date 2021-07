Stray lar oss være en nydelig katt tidlig neste år

Ett av spillene som sjarmerte mange i Sony sin PlayStation 5-show i fjor var Bluetwelve sitt Stray. For hvem liker vel ikke tanken på å spille som en søt katt som både kan gjøre vanlige katte-ting og mer? Derfor byr dagens nye trailer på både godt og dårlig nytt.

Den gode nyheten er at vi har fått over fire minutter med gameplay fra Stray som viser hvordan vi må bruke både katten sin smidighet og omgivelsene til å komme oss fra A til B, at løskatten får et par ekstra nyttige ting etter hvert, noe av det vi kan finne på for moro skyld og et par andre ting. Dessverre avsluttes den med å annonsere at Stray har blitt utsatt til starten av 2022, så ventetiden blir lengre enn håpet.