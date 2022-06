Streamer har fullført alle 12 Assassin's Creed-spill uten å ta noe skade

HQ

Via video- og streamingplattformer som YouTube og Twitch har det blitt populært for kreative sjeler å ta for seg ville utfordringer, og ta seerne med på reisen. For eksempel rapporterer Kotaku at streameren Hayete Bahadori nylig har tatt med seerne og fansen på en ganske vill, men langsom reise.

Mer spesifikt har Bahadori fullført alle 12 hovedspill i Assassin's Creed-serien på høyeste vanskelighetsgrad uten å ta skade en eneste gang.

Du kan se siste delen av utfordringen hans via denne videoen, og særlig de siste tre spillene i serien, hvor kampene er ganske mye mer kaotiske, har dette utvilsomt vært vanskelig. Bahadori har også satt ganske strenge kriterier for suksess, og hva Valhalla angår var de som følger:

"The criteria for this run was the players health bar (Eivor) could not fall below 100% (No Damage) from the moment you gain control of Eivor at the start of the game until you complete the Hamtunscire story arc and pacify the entirety of England. At no time during the run could I desynchronize or restart/reload if damage was taken or an objective was failed. If any of these conditions were not met (ie, took damage, failed an objective, Desync'd, etc.) a complete restart of the game was required."