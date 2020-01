Streamer klarte God of War-boss uten å bli truffet etter 1400 forsøk

God of War byr på mange episke kamper, men den kanskje mest utfordrende er den valgfrie bossen The Valkyrie Queen, som man låser opp hvis man beseirer de andre valkyriene...

Folk var raskt ute med å spørre om det ville komme utvidelser til God of War, men Santa Monica har holdt ord med å ikke gi oss mer historie. Det betyr uansett ikke at...

God of War er en av PlayStations hittil største førstepartssuksesser, og det skyldes blant annet det sterke båndet mellom Kratos og sønnen Atreus, men på et tidspunkt ble...

I februar fikk folk som hadde klart å få tak i Platinum-trofeet i Spider-Man en liten ekstra belønning, og i januar var det tid for at de som har kost seg med God of War...

God of War har solgt over 10 millioner eksemplarer

den 21 mai 2019 klokken 11:17 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

God of War endte opp med å bli en kjempesuksess for Sant Monica Studio da spillet i fjor fikk mange Game of the Year-priser, og solgte bra. Nå vet vi hvor mange...