Street Fighter 6 får lukket beta neste måned

Street Fighter 6 ser ut til å bli et ganske annerledes kapittel i serien, for ikke bare er det bygget i RE: Engine som opprinnelig ble laget for Resident Evil, men det har også World Tour-modusen, som byr på en slags åpen verden.

Snart kan du få en forsmak på spillet, for Capcom er i ferd med å sette i gang den første av flere lukkede betaer. Under Tokyo Game Show avslørte de at den første avholdes på PS5, Xbox Series og PC i tre dager, og du kan registrere deg for muligheten til å bli med her.

Betaen gir adgang til Ranked Match, Casual Match, Battle Hub Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Center, og Training Mode, og karakterene inkludert er Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri, og Ken.

Betaen kjører fra 7. til 10. oktober med crossplay-støtte.