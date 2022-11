HQ

Aldersmerkingsorganisasjoner har en tendens til å være veldig gode kilder til uannonserte spillnyheter generelt, og de lekker ofte kommende titler og samlinger samtidig som de tilbyr infomasjon om hva du kan forvente av innholdet.

Men selve aldersvurderingen kan også fortelle oss noe, selv om vi allerede visste om spillet på forhånd. Dette er fordi en aldersvurdering vanligvis er et tegn på at tittelen nærmer seg målstreken. Og nå har dette skjedd med Street Fighter 6 - et spill vi vet ganske mye om, men som ikke har fått noen lanseringsdato annet enn at Capcom hevder at det kommer i 2023.

Takket være oppmerksomme Resetera-brukere vet vi nå at Street Fighter 6 har blitt aldersmerket i Sør-Korea. Der har det fått 15-årsgrense, men fremfor alt viser vurderingen at det er svært sannsynlig at en lanseringsdato blir avslørt under The Game Awards 9. desember, og at det kanskje kommer tidligere enn forventet.