Street Fighter 6 passerer fire millioner solgte spill

Street Fighter V brukte i underkant av fire år på å nå milepælen på fire millioner solgte eksemplarer. Men Street Fighter 6 hadde en mer vellykket lansering med høyere rangeringer og kom også til Xbox, og bare et drøyt år etter premieren i juni 2023 kunngjør Capcom nå via Instagram at spillet har passert fire millioner solgte eksemplarer.

Den mye roste japanske utvikleren og utgiveren skriver :

"Takk for at du spiller og for at du hjelper oss med å nå denne milepælen! Vi håper dere er spente på fremtiden til SF6, ettersom vi har tenkt å gi ut mer innhold og holde flere arrangementer!"

Vi kan bare si at det er velfortjent. I løpet av åtte måneder (juni 2023 til januar 2024) ble Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8 utgitt - og gledelig nok ser alle tre ut til å ha solgt veldig bra, noe som viser at kampspillsjangeren gjør det bedre enn på veldig lenge.