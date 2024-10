Street Fighter 6-regissør antyder sterkt at han en gang jobbet med et nytt Darkstalkers

HQ

Et av de spillene Capcom-fans og fightingmiljøet har spurt mest om de siste to tiårene er Darkstalkers. Sist gang vi fikk et helt nytt spill fra serien var i 1997 med utgivelsen av Vampire Savior: World of Darkness (Darkstalkers 3), og siden den gang har vi bare kunnet henge med ikoniske fightere som Felicia, Sasquatch, Anakaris, BB Hood, og selvfølgelig Morrigan i forskjellige gjenutgivelser.

Nå antyder skaperen av Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, via X at det faktisk var et Darkstalkers under utvikling for en tid tilbake. Han skriver at han på et tidspunkt jobbet med et kampspill hos Capcom, som han spesifiserer ikke var Street Fighter-relatert, og illustrerer det bare med en flaggermus-emoji. Med tanke på at Darkstalkers er fullt av flaggermus og har den nevnte succubusen Morrigan som frontfigur, er det lett å tro at det er dette han sikter til.

Perioden han jobbet med dette ser ut til å ha vært rundt 2013-2014 (i forbindelse med Otoranger), noe som kan bety at Capcom droppet det for å fokusere på Street Fighter V. Sistnevnte hadde en svært trøblete utvikling - noe som var merkbart da det hadde premiere.

Da kampnettstedet EventHubs skrev om denne historien, supplerte Nakayama innlegget sitt og skrev (oversatt med Bing) :

"Det er litt av en annen historie. Det vil komme en tid da vi kan snakke sammen."

Dermed benekter han ikke at det var Darkstalkers han jobbet med, men antyder at det er en del hemmeligstemplet kontekst som han ikke kan snakke om ennå.

Og med det sagt, må vi bare fortsette å vente. Capcom er tydeligvis ikke helt imot å gi Darkstalkers en ny sjanse - så det er fortsatt håp.