Street Fighter 6-demoen er nå på PC og Xbox

HQ

For en uke siden lanserte Capcom en Street Fighter 6-demo (som Eirik Spill Street Fighter 6-demoen på PS4 og PS5 akkurat nå" title="Play Street Fighter 6's demo on PS4 and PS5 right now" target="_blank">skrev</a> om), men bare for PlayStation ettersom PC- og Xbox-spillere måtte vente en uke til. Vel, den uken har nå gått, og demoen er derfor nå også tilgjengelig på PC og Xbox Series S / X.

Demoen lar deg spille som Luke og Ryu, samt oppleve World Tour-modusen der du kan lage din egen fighter. Det ser ikke ut til å være noen tidsbegrensning på demoen, så sørg for å utforske den grundig for å være forberedt når fullversjonen lanseres 2. juni for PC, PlayStation 4/5 og Xbox Series S/X.