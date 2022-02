Street Fighter 6-logoen er tilsynelatende et lettere modifisert stock-bilde

HQ

Nylig avslørte Capcom endelig Street Fighter 6, men selv om mange egentlig bare gleder seg, så ville det ikke vært Street Fighter uten en eller annen kontroversiell sak - og bare rolig, det blir ikke noe unntak denne gangen heller.

Kort etter avsløringen la Ars Technicas Aurich Lawson merke til noe, nemlig at spillets offisielle logo virkelig, som i virkelig likner et såkalt "stock image", altså et bilde som kan kjøpes direkte fra Adobe Stock Image Store for 80 dollar. Bildet er designet av en bruker ved navn Xcoolee.

I don't even know what to say. I knew it was generic but I didn't realize it was this bad. They searched for "SF" on a stock logo site and rounded a couple corners and added the 6 "</em>

Du kan se sammenlikningen nedenfor. Det er helt tillatt for Capcom å bruke det, siden eiendeler kjøpt gjennom denne butikken har en kommersiell lisens for bruk, men selvfølgelig blir Capcom kritisert for mangelen på kreativitet.