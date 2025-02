Street Fighter-filmen regisseres av en Twisted Metal-regissør

Selv om man kan si at Street Fighter har hatt Mortal Kombats nummer i det siste på videospillområdet, med inntrykk og salg av Street Fighter 6 som tilsynelatende er mer positive enn Mortal Kombat 1, i filmverdenen, ligger Mortal Kombat et sprang foran når det gjelder filmatiseringer...foreløpig.

HQ

Senere i år kommer oppfølgeren til NetherRealms kampfilm, og foreløpig har ikke Capcom noe alternativ til å tilby for sin kampserie, selv om dette vil endre seg i nær fremtid.

Vi sier dette fordi Street Fighter-filmen som kommer fra Legendary Entertainment har funnet sin regissør. Ifølge The Hollywood Reporter skal Kitao Sakurai, som sist var kjent som en av regissørene for Peacocks Twisted Metal-serie, styre dette prosjektet, som for øyeblikket har en foreløpig premieredato 20. mars 2026.

Det virker sannsynlig at denne datoen blir forskjøvet siden vi nettopp har hørt om regissøren og fremdeles ikke har noen anelse om hvem som skal spille hovedrollen i filmen, noe som betyr at det ville være en enorm bragd å fullføre forproduksjonen, filme filmen og avslutte etterproduksjonsredigeringen i løpet av de neste 13 månedene. Det er likevel en positiv nyhet at Street Fighter endelig er på vei et sted.