I Capcoms oppdaterte "Platinum Titles"-liste (30. september 2021) kan vi nå se at slåssespillet Street Fighter V har nådd seks millioner solgte eksemplarer globalt.

Street Fighter V ble sluppet på PC og PlayStation 4 i 2016, og senere har det kommet en rekke oppdateringer, nye karakterer og baner for å forbedre spillet. For eksempel ble an Hibiki, Rose, Ori og Akira Kazama tilføyet i år via Season 5 Pass. I løpet av denne måneden vil den siste Season 5 Pass-karakteren, Luke, også innta spillet.