HQ

En rekke spill-skapere liker å støtte gode formål på spesielle måter, og på denne tiden av året er det særlig kampen mot brystkreft som står i fokus. Capcom er ett av disse selskapene i år.

Mellom den 12. oktober og 12. november kan du nemlig kjøpe et par kule kostymer til Chun-Li og Ryu i Street Fighter V, og absolutt all fortjeneste av dette salget vil gå til brystkreftforeningen. Du kan se bilder av de to kule kostymene til hver slåssekjempe i bildene under.