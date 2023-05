Streets of Rage 2-komponist holder seg ung med Mega Drive

Hvis du liker videospillmusikk er sjansen stor for at du er kjent med Yuzo Koshiro. Han er komponisten bak flere videospillklassikere som ActRaiser, Etrian Odyssey, Revenge of Shinobi, Shenmue, Streets of Rage 2, Super Adventure Island og mye mer.

HQ

Men Koshiro er også kjent for en annen ting. Han ser virkelig ung ut til å faktisk være 55 år gammel. Så hva er hemmeligheten hans? Det viser seg at svaret er ... Mega Drive. Han avslørte dette på Twitter mens han også delte et sammenligningsbilde av ham i dag og i en alder av 18 år.

Vi godkjenner denne metoden for å holde seg ung, og hvis Mega Drive virkelig er hemmeligheten, vil enkelte Gamereactor-skribenter sannsynligvis leve for alltid.