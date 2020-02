Streets of Rage 4 er godt på vei, og nå meddeler DotEmu at spillet byr på lokal co-op med opptil fire spillere. De har også presentert en femte karakter kalt Floyd Iraia i en ny video, som du finner nedenfor.

Det virker som at utvikleren Lizardcube virkelig ønsker å by på det lille ekstra når Streets of Rage nå gjør et comeback, for det er ikke så ofte vi ser lokalt co-op med opptil fire spillere i spill lenger.

Er du fan av Streets of Rage-serien?