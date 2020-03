Streets of Rage 4: Classic Edition annonsert

Streets of Rage 4 er spillet alle beat 'em up-fans venter på. Nå har en meget begrenset utgave av spillet kalt Classic Edition blitt annonsert på Twitter til både Switch og PlayStation 4, som leveres i et Mega Drive-inspirert (eller teknisk sett amerikanske Genesis) cover som inneholder både spillcoveret og en SteelBook som følger med i denne utgaven.

Om du føler at dette er noe du trenger til din samling, kan du surfe over til Limitedrungames.com når de åpner opp for reservasjoner. Streets of Rage 4 har fortsatt ikke fått en konkret lanseringsdato, men slippes i løpet av årets andre kvartal til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.