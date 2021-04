Streets of Rage 4 får utvidelse kalt Mr. X Nightmare

Du ser på Annonser

Nylig avslørte utviklerne hos Dotemu, Lizardcube og Guard Rush spennende detaljer om Streets of Rage 4, som skal utvides med nytt DLC-innhold. Utvidelsen heter Mr. X Nightmare og her skal vi som spiller returnere til Wood Oak City og slå seg sammen med Axel, Blaze og deres venner for å takle nye fiender.

Her er hva DLCen har å by på:

• The intimidating and powerful Estel Aguirre as a playable character

• New smashing game modes

• Extra moves and weapons to keep the battles interesting

• Exclusive tracks by Tee Lopes

En gratis oppdatering kommer også til å lanseres sammen med utvidelsen, og den legger til følgende:

• New character palettes

• Training and tutorials mode

• Mania+ difficulty mode

• Gameplay tweaks

Sjekk ut traileren nedenfor.