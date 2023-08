Strømming i 4K via Playstation Plus har startet betatesting

HQ

Sony og Playstation fortsetter å utvikle sin plattform for strømmede titler, og nå er neste steg lansert som vil gjøre det mulig for oss forbrukere å spille i 4K via skyen. Muligheten er riktignok ikke helt ute på markedet ennå, men noen brukere av Playstation Plus Premium har nylig blitt invitert til å delta i en lukket beta der de har fått tilgang til flere Playstation 5-spill som kan strømmes via internett i 4K.

Om det er gjengivelsesoppløsningen eller selve strømmingen som når 4K, gjenstår å se, men en bruker på spillforumetResetera opplyser at de tilgjengelige oppløsningene for øyeblikket ser ut til å være 720p, 1080p, 1440p og 2160p.

Når tjenesten blir tilgjengelig for allmennheten, kan vi foreløpig bare spekulere i, men hvis testene går bra, kan vi nok regne med å kunne berike livene våre med skybasert spilling av høy kvalitet i ganske nær fremtid.

Kommer du til å strømme 4K-spill i skyen?