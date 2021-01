Stronghold: Warlords utsatt på grunn av problemer med multiplayer-delen

Du ser på Annonser

Fans av PC-strategispill som har ventet på at neste kapittel i Stronghold-serien skulle komme nå i januar, må nå smøre seg med litt ekstra tålmodighet.

På Twitter skriver nemlig utvikleren Firefly Studios at Stronghold: Warlords har blitt utsatt i noen uker på grunn av problemer med multiplayer-delen. Det er spillets andre utsettelse da det opprinnelig skulle slippes høsten 2020.

"We want to be as transparent as possible with you about this and we did consider releasing as planned, delaying Multiplayer to go live in a future update," meddeler Firefly. "However, as we have promised Multiplayer functionality for Stronghold: Warlords at launch for over a year now, releasing without it wouldn't be fair to players."

Stronghold: Warlords kommer nå i stedet den 9. mars.