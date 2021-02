Stubbs the Zombie ser ut til å gjøre comeback i mars

Det ser ut til at Stubbs the Zombie er i ferd med å gjøre et comeback i 2021, da en nylig Achievement-liste for Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse har dukket opp.

Ifølge True Achievements skal dette være en port fra utvikleren Aspyr Media, og vil lanseres så snart som den 16. mars - i hvert fall hvis Microsoft Store-oppføringen stemmer.

Denne utgaven av spillet er planlagt for Xbox-konsollene, og det finnes ingen informasjon om andre plattformer, eller om det vil få en dedikert next-gen-utgave.