Studie lister opp de 20 mest avslappende spillene

En studie utført av The Northerner har samlet en liste over de 20 spillene som hjelper deg å slappe mest av. En gruppe eksperter gikk gjennom artikler og anmeldelser for å finne ut hvilke spill som skulle være med på listen, og rangerte dem deretter basert på "koselighets-poeng". Selv om det kanskje ikke høres ut som den mest vitenskapelige studien i verden, resulterte den likevel i en liste som er verdt å sjekke ut hvis du er i humør for noen roligere spillopplevelser :



Stardew Valley

Animal Crossing: New Horizons

A Short Hike

Lil Gator Game

Strange Horticulture

Night In The Woods

Dorfromantik

Koralløya

Unpacking

Mario Party Superstars

Loop Hero

Disney Dreamlight Valley

Love, Ghostie

Ny Pokémon Snap

Coffee Talk

Litt til venstre

Tavern Talk

Historien om årstidene: Et vidunderlig liv

Donut Country

Cozy Grove



Er du enig i studiens resultater? Har du noen andre anbefalinger til avslappende spill?