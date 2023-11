Studio Ghibli forlater X/Twitter og sletter sin offisielle konto

HQ

For tre år siden startet Studio Ghibli en offisiell Twitter-konto (i dag kjent som X) for å markedsføre animasjonsfilmen The Boy and the Heron. Siden da har den vært en kilde til informasjon og kommunikasjon fra studioet, helt frem til nå.

Av ukjente årsaker har Studio Ghibli bestemt seg for å forlate X, og de mener virkelig alvor da de har slettet kontoen. Du kan sjekke ut svarene på det siste innlegget deres (men kan ikke lese selve innlegget siden kontoen er borte) her.

Kommer du til å savne Studio Ghibli på X?

Takk, Anime News Network.