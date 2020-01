Studio Ghibli jobber på to nye filmer

Studio Ghibli er et legendarisk animasjonsstudio fra Japan, hvor regissører som Hayao Miyazaki har regissert filmer som Spirited Away, Ponyo og Howl's Moving Castle, men for noen år siden pensjonerte han seg, og etter det ble filmproduksjonen sakket ned voldsomt.

Men pensjonen har visst ikke stoppet denne mannen, for han kommer nemlig nå med filmen How Do You Live, og det viser seg at det ikke er den eneste filmen studioet jobber på. De utga nylig en nyttårshilsen, hvor de avslører at de faktisk har to nye filmer på gang.

Nøyaktig hva vites ikke, men Cartoon Brew foreslår at den andre filmen vil komme en gang mellom 2021 og 2022. How Do You Live kommer trolig en gang i løpet av dette året.

Gleder du deg?