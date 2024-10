Studiocanal har nettopp vist frem en titt på Paddington Bear som baby

HQ

Om en drøy måned kommer den mest etterlengtede (og utvilsomt beste) filmen i 2024 på kino. Paddington in Peru har kinopremiere 8. november i Storbritannia og deretter på andre markeder i ukene og månedene som følger, og nå som det nærmer seg, har produksjonsselskapet Studiocanal nettopp presentert et glimt av det som kan bli det søteste vi har sett i hele år.

Et veldig kort klipp har blitt delt på sosiale medier som gir oss et glimt av babyen Paddington Bear, og for å si det enkelt, den spedbarnsversjonen av det rødhattete, blåpelsede, marmeladeelskende pattedyret er rett og slett helt fantastisk.

Vi får se mer av babyen Paddington om noen uker når Paddington in Peru kommer. Du kan se den siste traileren for filmen nedenfor.