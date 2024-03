Stumble Guys får besøk av Masters of the Universe

HQ

Stumble Guys var en ganske åpenbar klone av Fall Guys da det kom ut for et par år siden, men siden den gang har det fått et stort publikum og funnet sin egen identitet. Det ligner fortsatt mye på Fall Guys, men i dag har den mange unike ideer og konsepter.

Som alle andre populære live-tjenestetitler får det mange samarbeid, og nå har et nytt samarbeid blitt lansert. Det viser seg at mange populære helter og skurker fra Eternia kommer på besøk i flerspillerunderholdningen, inkludert He-Man og Skeletor, og det finnes til og med et Masters of the Universe-kart med en ny spillmekanikk.

Stumble Guys er tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch, Xbox og smarttelefoner. Se lanseringstraileren for Stumble Guys x Masters of the Universe nedenfor.