Stupid Never Dies avslører høsten 2026 som lanseringsvindu i ny trailer

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2026 har allerede sett noen store utgivelser, og mange nye spill er på vei. Vi har en litt rolig sommer, men så i høst kommer det virkelig i gang igjen, og nå har vi fått enda et spill som blir med i denne perioden full av utgivelser i Stupid Never Dies.

Stupid Never Dies kommer fra veteraner fra Devil May Cry, Dragon's Dogma og Resident Evil, som dannet et nytt studio og skapte dette unike actionspillet. I en verden hvor 98 % av menneskeheten er utryddet, har monstrene tatt over. Davy, en ung zombie som er forelsket i en jente som ligger i kryosøvn, vil gjøre hva som helst for å få henne tilbake. Heldigvis for Davy er det en gal vitenskapsmann som er villig til å hjelpe ham.

Det finnes også en gargoyle i en handlekurv og en fyr som er villig til å modifisere Davys kropp for å hjelpe ham med å kjempe seg gjennom horder av monstre. Davy er en litt annerledes zombie, da han kan forvandle seg til andre monstre gjennom spillet og bruke deres krefter til en unik type action-spillopplevelse.

Vi har bare utgivelsesperioden for Stupid Never Dies, ikke en eksakt dato, men med høsten rett rundt hjørnet, regner vi med at vi snart får fastsatt den datoen. I mellomtiden kan du sjekke ut den andre traileren nedenfor: