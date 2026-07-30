Stupid Never Dies lanseres offisielt i oktober

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Stupid Never Dies – spillet der du spiller som en utrolig svak zombie som må kjempe mot en verden full av monstre i håp om å tine opp den frosne jenta du har forelsket deg i – har fått fastsatt lanseringsdato. Action-RPG-spillet lanseres 21. oktober, eller 22. oktober, avhengig av region.

Stupid Never Dies, som er utviklet av Capcom-veteraner som har jobbet med serier som Devil May Cry, Dragon’s Dogma og flere, lar deg ikke bare bekjempe hordene av monstre som har gjort Jorden til sitt hjem, men du kan også bli en av dem. Ulike monstre gir deg ulike krefter når du spiser dem, slik at du kan bygge opp et arsenal av evner som er egnet til å ta opp kampen mot underverdenen.

Selve lanseringstraileren er svært kort, og fokuserer ikke engang primært på hovedpersonen vår, Davy. I stedet får vi se på den viktigste og mest attraktive karakteren i Phoenix Zaza Hotfeathers. Vi er ikke sikre på om han er venn eller fiende, men vi håper han er det første, rett og slett på grunn av det utrolig kule designet hans.