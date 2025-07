"Styrken til Steam som plattform er at den muliggjør hamstring", sier bransjeanalytiker

HQ

Hva er kraften i Steam? Spør en kyndig gamer om det, og du vil garantert få et annet svar enn en annen som er ganske godt kjent. Steam fortsetter å være PC-kongen, med alt fra massivt salg til en enorm katalog, til tross for at mange andre plattformer er ute etter kronen.

En bransjeanalytiker, Chris Zukowski, hevdet at Steam faktisk er så mektig fordi den lar oss samle på spill i stedet for å spille dem. "Steams styrke som plattform er at den gjør det mulig å hamstre", skrev han i et blogginnlegg (takk, GamesRadar).

Zukowski hevder at Steam først og fremst henvender seg til hobbyspillere, noe som betyr at selv om folk som kjøper spillet ditt ikke spiller det, er de likevel mer enn villige til å dele av pengene sine. "En hobbyist er en person som er veldig interessert i et emne og ikke bekymrer seg for hvor mye penger de bruker på det", skriver Zukowski. "I bunn og grunn kjøper hobbyister ikke ting fordi de faktisk ønsker å forbruke dem, men fordi de samler på dem."

Zukowski viser også til en artikkel av Simon Carless, som fant at medianen av Steam-spillere har 51,5 % av biblioteket sitt uspilt. Ved å la folk samle på disse spillene til en billig penge, har Valve imidlertid lagt flere timer til folks dag gjennom en teoretisk fremtid. "Valve har i utgangspunktet lagt uendelig mange timer til en spillers dag, det er en teoretisk fremtidig dag der spillere en dag kan bruke timevis på å spille spillet ditt (men la oss være ærlige, det vil de ikke)," skriver Zukowski.

Så vi er alle Steam-hamstrere. Noen av oss later kanskje som om vi kommer oss gjennom backloggen vår, men de fleste av oss vet at vi ikke kommer til å gjøre det. Likevel, hver gang et salg kommer, er det vanskelig å ikke skille seg med litt penger for enda et tillegg til skammens haug.