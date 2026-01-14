Styx: Blades of Greed avduker gratis demo på Steam

HQ

Styx: Blades of Greed Det var kanskje ikke mulig å nå lanseringsmålet for 2025, men det var ikke langt unna, ettersom spillet er satt til å slippes den 19. februar i stedet. I forkant av lanseringen har vi fått en ny forhåndsbestillingstrailer, som viser favorittgoblinen vår utføre noen mord og forteller oss at det er en gratis demo tilgjengelig for å spille på Steam.

Demoen er rundt 17 GB å installere, så det er ikke den minste filen der ute, men den gir oss en av våre første skikkelige blikk på Styxs neste kapittel. I traileren ser vi også at historien vil dreie seg om Quartz, en magisk stein som Styx bare elsker å få sine fettete votter over.

Vi skal også reise gjennom tre forskjellige områder, og utnytte Styx' nye evner og triks for å holde ham ute av syne så mye som mulig. Hvis du blir oppdaget, ser det ikke ut til at spillet er over med en gang, ettersom Styx kan kjempe mot selv pansrede motstandere en mot en. Ta en titt nedenfor, og last ned demoen her hvis du vil prøve.