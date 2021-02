Subnautica: Below Zero lanseres for fullt i mai

Subnautica, fra Unknown Worlds Entertainment, ble lansert i fjor, og tok oss med på en historiedrevet overlevelsesreise under havet. Nå har Below Zero landet i Early...

Subnautica får enkeltstående utvidelse i Subnautica: Below Zero

den 31 august 2018 klokken 09:11 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Utvikler Unknown Worlds har kunngjort Subnautica: Below Zero, en enkelstående utvidelse til Subnautica. I Below Zero oppdager spillere en iskald region på Planet 4546B,...