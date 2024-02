Subnautica-oppfølgeren blir ikke et live-service eller flerspillerfokusert spill

Utvikleren Unknown Worlds har publisert et blogginnlegg om den kommende oppfølgeren til Subnautica. Etter tidligere informasjon som antydet at spillet ville bli en live-tjeneste og en flerspilleropplevelse, har utvikleren utdypet og avslørt at disse påstandene var misforstått.

HQ

Omtalen av "games-as-a-service" handlet ikke om at Subnautica 2 skulle utvikles på samme måte som andre live-tjenesteprosjekter som Destiny 2 eller Overwatch 2, men i stedet om hvordan utvikleren kontinuerlig vil jobbe med å videreutvikle og forbedre spillet i årene som kommer - slik tilfellet er med de andre Subnautica-titlene. Unknown Worlds går så langt som å legge til: "Tenk på det som vår Early Access-oppdateringsmodell, men utvidet. Ingen sesongkort. Ingen kamppass. Ikke noe abonnement."

For det andre, når det gjelder flerspiller, har utvikleren bekreftet at Subnautica-oppfølgeren ikke vil være "flerspillerfokusert", da co-op i stedet vil være tilgjengelig som en helt valgfri måte å spille på.

Til slutt bekrefter Unknown Worlds at Early Access for denne oppfølgeren ikke vil starte i 2024, men at mer informasjon om spillet er planlagt å bli delt i år.