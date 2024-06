Suda51 er ikke sikker på om vi noen gang får se No More Heroes igjen

HQ

Suda51 er en spilldesigner og -skaper som er kjent over hele verden. Han har skapt The Silver Case, Lollipop Chainsaw og selvfølgelig No More Heroes, den serien som sannsynligvis definerer ham mest for mange spillere.

Etter utgivelsen av No More Heroes 3 i 2021, skriker fansen fortsatt etter mer Travis Touchdown, men i et intervju med Eurogamer hevder Suda51 at han ikke er sikker på at vi noen gang vil se serien eller hovedpersonen komme tilbake.

"Ærlig talt, ikke engang jeg vet det," sa han. "Selvfølgelig vil jeg gjerne se ham igjen, men for å være ærlig er det rett og slett ikke opp til meg å avgjøre det."

No More Heroes 3 avsluttet serien på en måte, og Suda51 er opptatt med å jobbe med Hotel Barcelona akkurat nå, så hvis Travis skal komme tilbake, blir det ikke på en stund ennå.