Suda51 sier at 2024 blir et "livlig år" for Grasshopper Manufacture.

Suda51 er et kjent navn for mange spillere. Som skaperen av No More Heroes-serien har han gjort seg bemerket som en eksentrisk historieforteller og spillutvikler, men fansen kan ikke la være å følge med på hva som kommer fra Suda.

I et intervju med 4Gamer.net har han sagt at 2024 blir et spennende år for Grasshopper Manufacture.

"2024 blir et livlig år for Grasshopper. Vi kommer til å gi ut en remaster av Shadows of the Damned. Og vi jobber hardt med en ny tittel!".

Sudas kollega Ren Yamazaki delte også litt av sin begeistring for 2024. "I 2024 vil vi fortsette å jobbe hardt for å lage morsomme spill. Jeg tror vi kommer til å kunne annonsere noe i 2024."

En remaster av Shadows of the Damned ble annonsert tidligere i år, og studioet jobber også med en ny tittel, så det er nok å glede seg til hvis du er en fan av Suda51s arbeid.