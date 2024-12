Sugardew Island - Your Cosy Farm Shop slippes i mars 2025

Hvis du allerede er på utkikk etter en lys avslutning på vintermånedene, kan Sugardew Island - Your Cozy Farm Shop være lyset i enden av tunnelen. Spillet er laget av det lille indie-studioet rokaplay som et kjærlighetsbrev til DS Harvest Moon-spillene.

Det er med vilje ukomplisert, designet for å gi spillerne en mest mulig avslappende opplevelse når de bare slapper av på øya, driver gårdsbruk og samhandler med lokalbefolkningen. Som vi kan se i den nyeste traileren, inkluderer det også romantisering av folk.

Hvis du er klar for å bygge din egen lille koselige gård igjen, så ta en titt på traileren nedenfor. Sugardew Island - Your Cozy Farm Shop lanseres til Xbox, PlayStation, PC via Steam og Nintendo Switch i mars 2025.