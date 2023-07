Suicide Squad blir animeserie

Selv om det i hovedsak er de store live-action-filmene i DC-universet som får oppmerksomhet i disse dager fortsetter Warner Bros. å gi oss animasjonsfilmer og serier på rekke og rad. Neste år får vi noe ekstra spesielt på den fronten.

Suicide Squad Isekai er nemlig en animeserie som kommer på HBO Max en gang neste år. Som traileren under viser er dette en skikkelig japansk anime hvor Harley Quinn, Joker og sikkert flere andre slemminger sendes til en fantasyverden for å bekjempe skapninger de aldri har sett maken til. Med tanke på at Jujutsu Kaisen sin "chief animation director", Eri Osada, regisserer serien som Eiji Umehara og Tappei Nagatsuki skriver manuset for har Warner Bros. sannelig ikke amatører på saken heller, så dette kan jo bli ganske kult.