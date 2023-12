Suicide Squad blir kanskje ikke det siste spillet i Arkham-universet.

HQ

Som du sikkert er klar over, jobber DC for tiden med en reboot av filmuniverset sitt, som starter neste år under ledelse av James Gunn. Dette avslutter det nåværende universet og forventes også å påvirke videospillene.

Så... dette kan bety at det kommende Suicide Squad: Kill the Justice League blir det siste spillet i Arkham-universet, som i sin tid ble startet av Rocksteady Studios med Batman: Arkham Asylum i 2009. Da en Threads-bruker spurte Gunn om dette, svarte han "No plans of it being the last!" - men ombestemte seg tydeligvis etterpå og slettet innlegget.

Da hadde en annen bruker på X allerede skjermdumpet samtalen. Om dette betyr at Gunn utilsiktet bekreftet et nytt spill i Arkham-universet, kan diskuteres, men det virker i hvert fall sannsynlig at vi kan vente oss flere spill i dette universet i fremtiden.