Suicide Squad: Kill the Justice League får en fem-utgavers tegneserie

Batman: Arkham Knight ble utgitt i 2015. Siden den gang har vi ventet på neste spill fra Rocksteady Studios, ryktet om å være alt fra et annet Batman-spill til et Superman-eventyr.

I 2021 ble det endelig avslørt at deres kommende spill er Suicide Squad: Kill the Justice League. Her får Suicide Squad oppgaven med å drepe Justice League, siden Brainiac har hjernevasket Green Lantern, The Flash, Batman og til og med Superman (Wonder Woman er den eneste hovedsuperhelten som tilsynelatende ikke påvirkes av dette). Vi er lovet co-op action, men utviklerne sier det er like morsomt å spille alene.

For bedre å forstå historien har DC nå annonsert en fem-utgavers tegneserie som vil fortelle bakgrunnshistorien frem til spillet. Utgave #1 er skrevet av John Layman (Batman Eternal, Chew, Thundercats: Enemy's Pride) med kunst fra Jesús Hervás (Cyberpunk 2077: You Have My Word) og et hovedomslag blekket av Dan Panosian.

Det vil bli utgitt 30. mai, med spillet Suicide Squad: Kill the Justice League som lanseres 26. mai.