Suicide Squad: Kill the Justice League har fått aldersgrense

Singapores Infocomm Media Development Authority har vurdert det kommende Suicide Squad: Kill the Justice League. Ikke overraskende er rangeringen for spillet M18, noe som betyr at det i utgangspunktet ikke passer for noen som er yngre enn 18 år.

"Noen av områdene i byen er strødd med lik, hvorav noen har manglende lemmer", står det i klassifiseringen. "Historiescenene inneholder noen skildringer av vold som er farget av mørk humor, for eksempel scener som antyder at en karakters finger blir kuttet av og påfølgende vitser om den avskårne fingeren ... Samlet sett vil disse skildringene være mer hensiktsmessige under en M18-vurdering der klassifiseringsretningslinjene tillater skildringer av realistisk vold, for eksempel drap, lemlestelse eller annen alvorlig skade på humanoide tegn.

Du kan lese hele klassifiseringen her, hvor det er noen ekstra detaljer om hvordan Metropolis er delt opp i forskjellige områder, hver med sin egen sjef. Dette er noen viktige detaljer, men det ser ut til at vi får en mye nærmere titt på Suicide Squad: Kill the Justice League på PlayStation State of Play i kveld.

Gleder du deg til Suicide Squad: Kill the Justice League?