Suicide Squad: Kill the Justice League har "hundrevis" av build-muligheter

HQ

Det er bare et par uker til lanseringen av Suicide Squad: Kill the Justice League, og det virker fortsatt som om mange spillere har delte meninger om den kommende Rocksteady-tittelen. Det er imidlertid tydelig at utvikleren tror på denne visjonen og stadig viser sitt engasjement.

På spillets Discord-server snakket nylig spilldirektør Axel Rydby om hvordan spillerne vil kunne gjøre karakteren sin unik. "Vi vil virkelig at du skal føle at du kan gjøre hver figur til din egen og bygge den slik at den passer til spillestilen din. Men hvis du tar skrittet fullt ut og virkelig spiller deg inn i utstyret, kan du finne helt vanvittig sterke kombinasjoner", sa han.

"Ved lanseringen ser vi på hundrevis av mulige kombinasjoner og permutasjoner for buildspå tvers av de fire karakterene våre, og dette er noe vi legger til MYE etter lanseringen. Det er ikke meningen at vi skal snakke om det i dag, men jeg gleder meg veldig til å vise dere alt det kule vi har på gang."

Alt dette på toppen av de kosmetiske endringene vi kan gjøre.