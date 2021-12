Suicide Squad: Kill the Justice League kjemper mot The Flash i gameplay

Batman Arkham-skaperne bekrefter Suicide Squad-spill den 7 august 2020 klokken 15:21 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I motsetning til Warner Bros. Montreal og Batman-spillet deres har Rocksteady Studios vært meget hemmelighetsfulle om hva de jobber med, så de siste fem årene har det...