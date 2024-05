Suicide Squad: Kill the Justice League kostet Warner Bros. 200 millioner dollar

HQ

Hvis det er én ting Arkham-fans og Warner Bros. kan være enige om, så er det at Suicide Squad: Kill the Justice League var skuffende. Spillet klarte ikke å generere inntekter og bidra til å gjenerobre det som gjorde Arkham-spillene så fantastiske i utgangspunktet, og mange lurte på hvem det var for.

Tilsynelatende var det ikke for noen spesielt, ettersom de manglende inntektene fra spillet har ført til et tap på 200 millioner dollar i resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering. Warners finansdirektør Gunnar Widenfels hadde følgende å si :

"For å begynne med Studios, skyldtes nedgangen på over 400 millioner dollar i løpet av første kvartal først og fremst den veldig tøffe konkurransen vi møtte i spill mot suksessen til Hogwart's Legacy i fjor i første kvartal, sammen med den skuffende Suicide Squad-utgivelsen i forrige kvartal, som vi nedskrev, noe som førte til en innvirkning på 200 millioner dollar på EBITDA i løpet av første kvartal."

Det er vanskelig å forestille seg at Warner Bros. trodde det bare kunne tromme opp suksessnivåene Hogwarts Legacy hadde på samme tid neste år, men selv om det visste at det ikke kom til å oppnå det inntektsbeløpet, ser det fortsatt ut til at Suicide Squad har floppet. Og likevel ser det ut til at Warner Bros. fortsatt ønsker å presse mot flere live-service-titler.