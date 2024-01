Suicide Squad: Kill the Justice League sprenger hodet ditt hvis du ikke følger ordre

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League er rett rundt hjørnet, og selv om fansen teller ned dagene til spillet lanseres, har vi fått nye detaljer fra Rocksteady og spillestrømmer av live-tittelen.

I likhet med endgame-streamen som ble vist frem for et par dager siden, ser det ut til at du ikke bare vil få en mislykket oppdragsskjerm når du ikke adlyder ordre i Suicide Squad: Kill the Justice League. I stedet vil den lille bomben inne i hodet ditt gå av og hodet ditt eksplodere.

Det vil si at hvis du fjerner deg for langt fra lagkameratene dine mens du er på et oppdrag, vil du eksplodere. Det er usannsynlig at dette vil skje i den åpne verdenen, men det er en fin måte å hindre deg i å gå for langt utenfor der man skal være.

Suicide Squad: Kill the Justice League lanseres 2. februar til Xbox Series X/S, PS5 og PC.