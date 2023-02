Suicide Squad: Kill the Justice League vil kreve konstant internettforbindelse

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League var et spill som inntil nylig var litt innhyllet i mystikk. Nå, etter gårsdagens State of Play, har vi sett 15 minutter med Suicide Squad: Kill the Justice League-gameplay, i tillegg til å få noen spennende detaljer.

Nå har det blitt oppdaget at du alltid må være online for å spille Suicide Squad: Kill the Justice League, selv hvis du har tenkt til å spille solo.

Dette har sannsynligvis noe å gjøre med live-service-elementene som er plassert i spillet, som først ble oppdaget i en lekkasje forrige måned.

Allerede ser det ut til at Rocksteadys tidligere omdømme fra Batman: Arkham-spillene blir satt på prøve med alle live-service-elementene som kommer inn i et samarbeidsspill, ettersom fansen ikke virker helt fornøyd med gameplayet som ble vist under State of Play.