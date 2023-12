Suicide Squad: Kill the Justice League vil kunne spilles offline i fremtiden

HQ

Vi er bare et par måneder unna Suicide Squad: Kill the Justice League, men selv om lanseringen av spillet er så nær er det trygt å si at mange spillere, selv fans av Rocksteadys siste titler, i beste fall føler seg forsiktige.

Med fokus på live-tjenester virker det langt unna Arkham-spillene vi en gang elsket. Nå har fansen enda større grunn til å bekymre seg, ettersom det ser ut til at de ikke vil kunne spille gjennom kampanjen uten internettforbindelse, i hvert fall ikke på en stund.

"Vi er glade for å kunne bekrefte at vi planlegger å legge til en offline historiemodus som vil gi spillerne muligheten til å oppleve hovedkampanjen uten internettforbindelse. Vi tar sikte på å legge til denne oppdateringen i 2024 og vil gi mer informasjon når den er tilgjengelig", skrev Rocksteady-representant EpicYeti på spillets Discord-server (takk, PCGamer).

Dette ser ut til å være en funksjon som mange spillere hadde forventet ved lanseringen, noe mengden klovne-emojier EpicYeti mottok på meldingen sin viser. Dette betyr ikke at det ikke blir noen kampanje, men du får bare håpe at internett ikke svikter når du er midt i et oppdrag.