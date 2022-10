Suicide Squad: Kill the Justice League-ledere forlater Rocksteady

HQ

De av oss som fulgte nøye med på markedsføringen av Batman: Arkham Asylum og de tre andre Batman-spillene Rocksteady ga oss vet eller har sett hvem studiolederen Sefton Hill er. Derfor var det ikke overraskende at det var han som dukket opp da vi fikk den første "gameplaytraileren" for Suicide Squad: Kill the Justice League, noe som sikkert gjør kveldens annonsering urovekkende for noen.

Sefton Hill og Jamie Walker, som begge grunnla Rocksteady for 18 år siden, skriver i et åpent brev at de forlater studioet med en gang vi går inn i 2023. Dette betyr også at Suicide Squad: Kill the Justice League må finne seg en ny regissør siden herr Hill hadde det ansvaret. Warner Bros. prøver likevel å roe ned dette ved å si at utviklingen av spillet er i sluttfasen, så det er ikke lenger særlig nødvendig med en slik rolle.

Når det kommer til lederplassene i studioet overtar Nathan Burlow som "Studio Director" mens Darius Sadeghian blir "Studio Product Director", så det er fortsatt veteraner som har hovedansvaret hos britene.