Suicide Squads Amanda Waller får egen spinoff-serie

HQ

Det ser ut til at HBO forbereder seg på å utgi enda en DC-serie på HBO Max i fremtiden. Denne gangen handler det om en Amanda Waller-spinoff, hvor Viola Davis igjen skal spille den kaldhjertede og sta karakteren.

Variety skriver at serien fortsatt befinner seg ganske tidlig i produksjonen, men slår fast at den skal fortsette historien om karakteren etter slutten av den første Peacemaker-sesongen. Davis selv skal være produsent for serien, og James Gunn er også knyttet til prosjektet som eksekutiv produsent. Ellers er Christal Henry (kjent for å ha skrevet en episode av HBOs Watchmen) klar som manusforfatter for serien og hun vil også jobbe som eksekutiv produsent.

Verken HBO eller DC har ennå kommentert rapportene om serien.