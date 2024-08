Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars bekrefter at de fortsatt er i live, og setter en lanseringsdato i 2025

HQ

Klassiske JRPG-fans har hatt et år med skikkelig angst, da det ble stille rundt utgivelsen av Suikoden I & II-remasterne for litt over et år siden. Vi ble da fortalt at denne samlingen av de to eventyrene kalt Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars ville komme sommeren 2024, men som du kanskje har forstått, har den ikke gjort det. Nå har Nintendo ryddet opp i tvilen og delt i partner Showcase at Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars kommer 6. mars 2025 til Switch, PS4, Xbox One og PC.

Ikke de beste nyhetene vi lette etter, men forhåpentligvis betyr dette ingen flere forsinkelser for denne serien, som inspirerte og regnes som den åndelige forelderen til den nåværende Eiyuden Chronicles.

Du kan se den nye traileren for Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars nedenfor.