Suikoden I & II HD Remaster klar for Switch 2-debut

HQ

Konami ser ut til å forberede en utgivelse av Suikoden I & II HD Remaster for den kommende Nintendo Switch 2. Oppføringer på Play-Asia indikerer at samlingen vil lanseres sammen med konsollen 5. juni 2025, priset til $ 34.99 USD. Remasteren vil inkludere engelske, japanske og kinesiske språkalternativer.

Forhåndsbestillinger er for øyeblikket tilgjengelige. Mens utgivelsen er bekreftet for utvalgte regioner, er det ikke noe offisielt ord om en bredere lansering ennå. Denne versjonen forventes å være en fullverdig spillkassett i stedet for et "Game-Key"-kort. Den remastrede samlingen debuterte tidligere på den originale Switch i mars 2025.