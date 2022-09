Suikoden og Suikoden II får remastere i 2023

I august fortalte Konami at de ville avsløre noe om en serie elsket over hele verden på Tokyo Game Show, noe som til tross for andre indikasjoner fikk mange til å håpe på mer Castlevania og/eller Metal Gear Solid. Som forventet er det en annen serie som "gjenopplives først.

For det er altså Suikoden og Suikoden II som pusses opp på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch en gang neste år i en pakke kalt Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. På papiret høres det faktisk ut som om Konami har lagt en god del arbeid i dette også siden alle animasjonene og bakgrunnsillustrasjonene har blitt oppgradert, nye lyder har blitt spilt inn mens gamle lydfiler nå er av bedre kvalitet, kamper kan gjøres raskere, autolagring har blitt implementert og ikke minst skal de til tider mindre gode oversettelsene ha fått seg en real overhaling. Du kan se og høre mye av dette i aksjon i traileren under.